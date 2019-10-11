Абуджа, , 15:57 — REGNUM Правительство Нигерии внесло в парламент страны законопроект о запрете сексуальных посягательств на студентов университетов.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, в соответствии с законопроектом преподавателям, имеющих сексуальные отношения со своими студентами, грозит тюремный срок от 5 до 14 лет.

Данная мера последовала после публикации доклада новостным агентством BBC, благодаря которому стало известно о совершении сексуальных домогательств многими преподавателями в двух западноафриканских университетах.

В случае, если данный законопроект будет принят, вузовским преподавателям будет запрещено иметь отношения со своими студентами даже на добровольной основе.