Дар-эс-Салам, Танзания, , 09:44 — REGNUM Магистратский суд района Кисуту в Танзании вынес приговор в отношении двух граждан Китая, Ли Лина и Чэнь Го, о выплате штрафа в размере 30 тысяч долларов США за попытку вывоза 25 когтей львов.

По информации танзанийского новостного агентства Mpekuzi, несмотря на то, что китайские граждане были освобождены из-под стражи, суд конфисковал три их автомобиля, требуя также от обвиняемого Чэнь Го уплаты штрафа в размере 436 долларов США за проживание в стране без получения разрешения, а также штрафа на сумму 10 907 долларов США за попытку вывоза когтей.

В свою очередь, Ли Лин должен будет выплатить 19 633 доллара США за попытку нелегального вывоза когтей львов и еще 436 долларов — за отсутствие разрешения на проживание.

В случае невыплаты штрафа китайские граждане будут вынуждены отбыть тюремное наказание сроком в один год.