Кутаиси, Грузия, , 23:16 — REGNUM Футболисты кутаисского клуба «Торпедо» отказались выходить на тренировку и участвовать в предстоящих матчах из-за плохих условий на тренировочной базе команды. Об этом 10 октября сообщает «Новости-Грузия».

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Как заявляют игроки, в клубе давно наблюдается финансовый кризис, который достиг своего пика. «Мы очень хотим выйти на поле, начать тренировку, чтобы подготовиться к предстоящим матчам и порадовать наших болельщиков. Но, к сожалению, мы дошли до того, что физически не можем этого сделать», — рассказал капитан команды Роин Квасхвадзе.

По данным телекомпания «Рустави 2», финансовое положение «Торпедо» ухудшилось после того, как было расторгнуто соглашение клуба с мэрией.

Через 10 дней «Торпедо» должно продолжить выступление в Чемпионате Грузии. Последний свой матч игроки «Торпедо» провели 5 октября против тбилисского «Локомотива» и проиграли со счетом 2−0.