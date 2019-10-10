Москва, , 23:14 — REGNUM Оказалось, что самым крупным бизнес-центром в Москве является жилая многоквартирная хрущевка на проспекте Верндаского, 24. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проверку «Такском-Досье», которое анализирует реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

В этом многоквартирном доме зарегистрированы аж 1113 юридических лица. При этом 24 сентября 2019 года в этом доме были зарегистрированы только 522 юридических лица.

Для сравнения: в 60-этажном небоскребе «Империя» в «Москва-Сити» зарегистрированы только 366 юридических лиц.

Выяснилось, что в интернете опубликовано объявление, в котором предлагается зарегистрировать юридический адрес в данной хрущевке всего за 35 тыс. рублей.

«Вы можете не беспокоиться о неожиданных проверках налоговой службы или прочих органов контроля, поскольку помещение всегда готово к любым «гостям», — сказано в объявлении.

Однако были проверены юридические лица, зарегистрированные по данному адресу. В картотеке проверок отмечено, что выездная проверка установила отсутствие компании по данному адресу.