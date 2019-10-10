Мурманск, , 22:27 — REGNUM На берегу Кольского залива в память о 14-ти погибших моряках-подводниках установили мемориал, сообщает ТV21.

Надпись на каменной плите гласит: «С этого причала 29 июня 2019 года ушел в свой последний поход экипаж АС-31». К памятнику местные жители принесли цветы, кортик и фуражку.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля 2019 года 14 моряков-подводников погибли в результате пожара, вспыхнувшего на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата — на подводной лодке в Баренцевом море. Четверым подводникам посмертно присвоены звания Героя России, 10 человек награждены орденами Мужества.