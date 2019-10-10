Гори, , 22:16 — REGNUM Около 50 жителей грузинского города Гори (край Шида Картли), откуда был родом Сталин, провели 10 октября акцию протеста у здания городской администрации с требованием вернуть памятник «вождю народов». Об этом сообщает местное радио «Мозаика».

Организатором акции выступили «Коммунистическая партия Грузии» и общественное движение «Дружба и справедливость». Участники акции держали красные флаги и портреты Сталина. Протестующие твердо намерены стоять на своем. «Это является предупредительной акцией. Мы не остановимся. Мы будем выходить каждый день», — выкрикивали участники митинга.

Бронзовая скульптура Сталина была установлена в Гори в 1952 году, в 2010 году ее сняли и убрали на склад.

С 2011 года в Грузии действует закон «Хартия свободы», согласно которому в стране запрещено использование коммунистической и фашисткой символики.