Нью-Дели, , 22:13 — REGNUM Министерство здравоохранения Индии сообщило о сокращении численности незрячего населения в стране на 47% с 2007 года. Об этом 10 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar со ссылкой на правительственный отчёт.

Министр здравоохранения Индии Харш Вардхан подчеркнул, что численность незрячего населения страны составляла 12 миллионов в 2006/07 годах, в то время как в настоящее время данный показатель сократился всего до 4,8 миллионов человек. Таким образом, за 12 лет доля незрячего населения сократилась с 1% до 0,36%. Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поставила цель снизить долю незрячего населения в мире до 0,3%.

Сообщается, что в Индии главной причиной потери зрения является катаракта: на данное заболевание приходится 66% всех случаев потери зрения. Другими распространёнными причинами являются повреждение роговицы (7,4%), а также неудачные операции по восстановлению зрения (7,2%).