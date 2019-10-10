Копенгаген, , 22:14 — REGNUM Глава муниципалитета на датском острове Борнхольм Винни Гросбёль заявила, что решение правительства ввести контроль на границе со Швецией создаст трудности для жителей острова. Дело в том, что основной маршрут из Борнхольма в Данию идет через Швецию.

Пограничный контроль является одной из инициатив правительства в опубликованном пакете мер по безопасности, который призван улучшить ситуацию с преступностью в Дании. Министр финансов Ник Хеккеруп обратил внимание на то, что с февраля 2019 года в датской столице произошло 13 взрывов. Контроль на границе обязаны будут проходить в том числе туристические группы и команды спортивных клубов — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Это не первый раз, когда жители Борнхольма испытывают трудности с передвижением: в январе 2016 года правительство также ввело временный контроль на границе с ФРГ и Швецией в качестве защитной меры для преодоления миграционного кризиса. Затем контроль на датско-шведской границе был отменен, однако теперь вводится вновь.