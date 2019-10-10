Троицк, Челябинская область, , 21:31 — REGNUM В Челябинской области скончался один из старейших жителей Урала Людвиг Куцевич, сообщает 10 октября портал kp.ru.

Старожил ушёл из жизни в городе Троицке в возрасте 107 лет, причины смерти не уточняются.

Портал отмечает, что Людвиг Куцевич, родившийся в 1912 году, служил в ВВС Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) и Вооружённых сил СССР.

Во время Великой Отечественной войны работал на посту начальника военно-лётного отдела в Петропавловске, занимаясь подготовкой лётчиков и авиатехников.

После увольнения из Вооружённых сил Людвиг Куцевич свыше 40 лет преподавал в Троицком авиационном техническом колледже.

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