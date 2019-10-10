Псков, , 21:26 — REGNUM В Пскове намерены разработать дендроплан — схему высадки зеленых насаждений на территории города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, вопрос обсуждался сегодня, 10 октября, на заседании комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской думы — после того, как стало известно о планах спилить 122 дерева в ходе масштабной реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове.

Депутаты и общественность выступили за сохранение части деревьев и за закрепление за заказчиком проекта обязанности высадить столько новых деревьев, сколько будет спилено. При этом в ходе обсуждения депутаты задались вопросами, сколько средств должно быть заложено на посадки деревьев, где именно и какие породы деревьев сажать.

Депутат Григорий Стороненков предложил разработать дендроплан, его поддержала Галина Невалённая.

Заместитель главы администрации города Валентина Зубова заметила, что в Пскове нет дендролога. По её мнению, документ следует назвать схемой высадки зеленых насаждений, поскольку дендроплан предполагает целый проект.

Депутаты предлагают администрации Пскова в течение двух лет, в 2020—2021 годах, посадить не менее 122 новых зелёных насаждений согласно схеме, которую также предстоит разработать и утвердить.

Окончательное решение по этому вопросу будет вынесено на заседании Псковской городской думы.

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