Рим, , 21:21 — REGNUM Правительство Италии на заседании в четверг, 10 октября, утвердило так называемый «Декрет о климате», передает Rainews.

Декрет предполагает выделение 255 млн евро для улучшения экологической ситуации в Италии, особенно в наименее экологически благополучных городах страны.

В числе прочих мер предполагается заменить весь парк автобусов начальных и средних школ на электромобили, а также автобусы с бензиновыми двигателями, использующие топливо класса не ниже Евро-6.