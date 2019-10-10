Рига, , 21:15 — REGNUM Решение министра образования Илги Шуплински — пишет портал press. lv — не включить ни одного представителя, предложенного русскими родителями, в новый состав консультативного совета министерства по образованию нацменьшинств является неадекватным. Об этом заявила депутат Юрмальской думы, юрист и правозащитник Елизавета Кривцова.

«Формально указ министра является дискриминационным и неадекватным цели, для которой создается. Но я сомневаюсь, что его можно оспорить в суде. А ведь родители являются полноценными участниками процесса образования, но их даже в качестве слушателей не пускают на заседания совета» — подчеркнула Кривцова.

Заседание консультативного совета по образованию национальных меньшинств при министерстве образования состоялось впервые после более чем годичного перерыва.

Ранее представитель Латвийской ассоциации школ с русским языком обучения Константин Чекушин отмечал, что совет вводит общество в заблуждение, помогая министерству создать видимость дискуссии. В совете представлены чиновники, исследователи и представители 6% нацменьшинств Латвии — польское общество, еврейская община и ассоциация цыган. Крупнейших национальных общин Латвии: русских, украинцев, белорусов там нет.