Лампедуза , Италия, , 21:07 — REGNUM Власти Италии должны выяснить, сколько в центрах по приему мигрантов беженцев, имеющих право на получение убежища в Италии, а сколько — экономических мигрантов, заявила в четверг, 10 октября, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони, передает Il Primato Nazionale.

В Италии нелегальные мигранты автоматически считаются беженцами, пока не доказано обратное, в то время как в остальных странах ЕС, напротив, они по умолчанию считаются мигрантами и должны доказывать, что являются беженцами, отметила Мелони.

Италия должна заимствовать этот европейский опыт, полагает политик.