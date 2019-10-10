10 октября 2019 | Время чтения 6 мин

18 ноября 2017 на бандеровскую Украину с вполне официальным визитом приехал известный кинорежиссер Дэвид Линч. Основная цель его приезда была связана совсем не с кино, а с давним увлечением Линча одной из разновидностей йогических практик – так называемой ТМ-йогой (или трансцендентальной медитацией). В этой статье я постараюсь рассмотреть, в чем состоит природа этого странного союза.

Данила Уськов, , 23:32 — REGNUM 18 ноября 2017 на бандеровскую Украину с вполне официальным визитом приехал известный кинорежиссер Дэвид Линч. Во время своего визита он, в частности, встретился и с тогдашним президентом Петром Порошенко. Основная цель визита, однако, была связана совсем не с кино, а с давним увлечением Линча одной из разновидностей йогических практик — так называемой ТМ-йогой (или трансцендентальной медитацией). Именно для основания украинского отделения данного направления йоги и прибыл режиссер. Кроме того, сообщалось, что при помощи этой практики предполагалось заниматься восстановлением бойцов АТО. Сам же Линч заявил, что «Украина оказалась особенно чувствительной к трансцендентальной медитации».

Петр Порошенко и Дэвид Линч President.gov.ua

Этой разновидностью йоги Линч увлекся очень давно, еще до того как снял свой первый полнометражный фильм «Голова-ластик» в 1977 году. По словам режиссера, для него кино имеет второстепенную и подчиненную роль по сравнению с ТМ-йогой. Его творчество и эстетика полностью основаны на мировоззрении, которое он черпает из этой традиции.

Так, в 2009 году Линч представил в Москве свою книгу под названием «Поймать большую рыбу». В ней режиссер написал о влиянии ТМ-йоги на создание его фильмов. Именно эта традиция йоги нас тут и будет интересовать, однако все же несколько слов нужно сказать и о творчестве режиссера.

Обложка книги «Поймать большую рыбу» Издательство Эксмо

Прежде всего Линч известен своим ставшим для многих культовым сериалом «Твин Пикс». В сентябре 2017 года в России прошла премьера третьей части этого сериала. Среди полнометражных фильмов режиссера необходимо особо отметить снятый в 2001 году «Малхолланд драйв», который был удостоен множества международных наград, среди которых и Каннская пальмовая ветвь за лучшую режиссуру. На следующий год и сам Линч был удостоен чести возглавить жюри 55-го Каннского фестиваля.

Линч, безусловно, далеко не последний деятель киноискусства и бесспорно вошел в историю мирового кинематографа. А вошел он туда с фильмами, которые так или иначе порождены мировоззрением, связанным с ТМ-йогой, что является основным секретом его успехов в кино. Впрочем, сам Линч никогда этот «секрет» и не скрывал.

Основателем и проповедником ТМ-йоги был индийский гуру Махариши Махеш. Он умер в 2008 году. Из йогической традиции, к которой он принадлежал, он создал некую «переработку» под западное мировоззрение, которую и назвал ТМ-йогой. Вокруг ТМ-йоги, которая образует собой сеть международных центров, ведутся споры, в том числе и о том, является ли данная йога скрытой формой прозелитизма. Вроде бы ТМ-йога подразумевает как бы «отрубание» религиозной «головы» и предоставление только комплексов сугубо практических упражнений для «раскрытия творческих способностей», «обретения гармонии» и прочего. Я не буду тут вдаваться в дебри этой специфической проблематики, а выскажу лишь сугубо личное мнение, что эта йога все же является скрытой формой прозелитизма.

Махариши Махеш Йоги Harald Bischoff

Но тут я могу ошибаться, а не ошибаюсь я в другом, точнее, это просто факт, что кино Дэвида Линча и сам режиссер интегрированы в смыслы индийской культуры «по уши». Все: сюжетная линия, отношения персонажей, специфическое многомирье, сама философия и даже порой конкретная символика в фильмах Линча не оставляют в этом никаких сомнений. Собственно, его фильмы потому так для многих загадочны и притягательны. Чужая культура, завернутая в знакомую обертку, — вот основной секрет и главный ключ к пониманию творчества режиссера. Но к какой традиции принадлежал Махариш Махеш, а, стало быть, и Дэвид Линч?

Гуру самого Махариши Махеша являлся Шри Свами Брахмананда Сарасвати. Гуру же Брахмананды Сарасвати, был Шри Свами Кришнанада Сарасвати. А Кришнанада Сарасвати, как и знаменитый индуистский паломник на Западе Свами Вишнудевананду, был учеником Свами Шивананды Сарасвати. Нужно сказать, что это не линия просто знакомых людей и даже не линия, например, потомственных пекарей, а линия передачи традиции йоги. А такие традиции как для индийской культуры, так и для культуры востока в целом — это самое ценное и главное, что есть вообще в жизни. Через подобные линии традиции передаются порой через тысячелетия. Но почему нас должна интересовать эта линия?

Свами Кришнанада (слева) и Свами Шивананда (справа) 1945

Как было показано, эта линия идет от Шивананды Сарасвати. Он родился в городе Паттамадай в семье шиваитов (наследственных поклонников бога Шивы) в 1887 году и умер в 1963 году в городе Ришикеш. Таким образом, с высокой долей достоверности можно сказать, что интересующая нас ТМ-йога берет свое начало от одного из вариантов шиваизма. Однако еще интересней то, что среди учеников Шивананды был известный на весь мир ученый-религиовед Мирча Элиаде.

Элиаде родился в 1907 в Бухаресте. Умер в 1986 в Чикаго. Он проходил обучение у Шивананды с 1928 по 1931 годы. Элиаде — крупный ученый, автор многочисленных научных работ, в том числе по йоге и шаманизму. Он был профессором университета в Чикаго, однако, кроме того, он по своим взглядам и мировоззрению всегда был и оставался румынским фашистом.

Обложка книги Леньель-Лавастин «Забытый фашизм. Ионеско, Элиаде, Чоран» bookonlime.ru

В 1937 году в Румынии Элиаде знакомит барона Юлиуса Эволу, (фашистская специфика взглядов которого мало у кого вызывает сомнение) с основателем и лидером «Легиона Архангела Михаила», более известного, как «Железная гвардия», Корнелиу Зеля Кодряну. Главным же идеологом «Железной гвардии», которая чинила такие кровавые зверства, что им удивлялись даже гитлеровцы, был Нае Ионеску. Ионеску также был учителем Элиаде. В своей книге «Йога: бессмертие и свобода» Элиаде писал:

«Данная работа («Йога: бессмертие и свобода» прим. мой) посвящена памяти нашего попечителя, махараджи Кассимбазара Маниндры Чандры Нанди, сделавшего возможным наше пребывание в Индии благодаря выделенной с его стороны стипендии, а также памяти наших самых лучших наставников: Нае Ионеску и Сурендраната Дасгупты».

Кроме того, Элиаде баллотировался от «Железной гвардии» в парламент Румынии. А в 1945 году он переезжает в Париж, где заводит знакомство со своими земляками Эмилем Чураном и Эженом Ионеску. О связях и взглядах этой троицы французская журналистка Александра Леньель-Лавастин в свое время написала книгу с говорящим названием: «Забытый фашизм».

The Beatles и Махариши Махеш Йоги

В итоге можно сказать следующее. Дэвида Линча и бандеровцев связал особый вид йоги, как бы адаптированный под Запад. Этот вид йоги создан индийским гуру, который через несколько звеньев наследовал свою линию передачи йогического знания от гуру, который учил румынского фашиста Элиаде. Случайно ли такое? Я бы хотел предостеречь от опрометчивых выводов. Конечно, не каждый адепт ТМ-йоги — фашист или даже обязательно сочувствует бандеровцам. Ведь ТМ-медитацией занимались и «Битлз», которых ее основатель Махириш Махеш называл «ангелами», и в целом на движение хиппи это направление тоже повлияло. Замазывать тут всех одной краской я бы не стал, однако, вероятно, мы можем сказать, что особо глубокое погружение в эту традицию сильно чем-то таким фашистским попахивает, равно как и специфическая эстетичность, свойственная эпохам регресса…