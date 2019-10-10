Великий Новгород, , 20:53 — REGNUM В Новгородской области прививки против гриппа получили уже около 111,5 тыс. человек — 18,6% от общей численности населения региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Кампания по иммунизации населения проводится за счёт средств федерального бюджета.

В настоящее время в Новгородской области, по данным ведомства, складывается благополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости респираторными инфекциями. За первую неделю октября зарегистрировано 4,5 тыс. случае ОРВИ, при этом 68,6% заболевших — дети и подростки в возрасте до 14 лет. Отмечается незначительное превышение эпидемических порогов заболеваемости среди детей до двух лет и среди школьников.

В ведомстве также сообщили, что циркуляции вирусов гриппа пока не установлено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области увеличение охвата иммунизации населения против гриппа — с 12% в 2002 году до 41% в 2018 году — снизила заболеваемость гриппом в 38 раз.

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