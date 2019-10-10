Новосибирск, , 20:20 — REGNUM Новосибирцы негативно оценили предложение новосибирских властей повысить тариф на капитальный ремонт домов. Такой вывод можно сделать, анализируя количество негативных отзывов на сайте «Электронная демократия», где был представлен проект постановления правительства региона «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2020−2022 годы».

Проект набрал «минус 44» голоса из 49 авторизованных пользователей, пятеро проголосовали «за» повышение. Всего было оставлено 209 голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Новосибирской области ранее опубликовало проект документ, согласно которому минимальный размер взноса в 2020 году вырастет с 7,05 руб. до 8,9 руб. (с 1 кв. м).

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