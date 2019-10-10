Москва, , 21:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сам не планировал срыв разведения войск в Донбассе, но воспользовался им. Об этом 10 октября заявил депутат Государственной думы РФ Константин Затулин («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Наступает пора, когда президенту надо чувствовать себя президентом или не быть президентом в принципе. Я не думаю, что это изначально был такой хитроумный план с участием Зеленского, устроить заваруху вокруг отведения войск. Это сделали противники Зеленского, которые ненавидят его за то, что ему проиграли», — сказал парламентарий.

Однако Зеленский решил использовать сложившуюся ситуацию. Под предлогом вмешательства неонацистов в процесс разведения войск он решил не исполнять взятые на себя обязательства по урегулированию войны в Донбассе.

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