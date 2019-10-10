Белград, , 21:07 — REGNUM 10 октября австрийский писатель Петер Хандке получил Нобелевскую премию по литературе, в одночасье став одним из самых знаменитых европейских писателей.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Хандке известен тем, что нередко совершает визиты в Сербию, симпатизирует бывшему президенту Сербии Слободану Милошевичу, осужденному Гаагским трибуналом за совершение преступлений против человечности. Также Хандке яростно осуждает бомбардировки Сербии силами НАТО.

В 2015 году Хандке получил почетную награду в Сербии, а в 1990 выступил против политики запада на Балканах с эссе «Справедливость для Сербии».