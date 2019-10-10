Нальчик, , 19:22 — REGNUM В МВД Кабардино-Балкарии проводится служебная проверка в отношении сотрудника, который подозревается в избиении людей. Она организована по поручению врио главы полицейского ведомства Назира Мамхегова, сообщили ИА REGNUM 10 октября в пресс-службе МВД по региону.

По результатам проверки будет принято решение о дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел оперуполномоченным ОУР ОМВД России по Чегемскому району. Кроме того, будут приняты меры дисциплинарного воздействия и в отношении его непосредственного руководства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Оперуполномоченного обвиняют в избиении задержанных. Таким образом он пытался выбить признательные показания о краже кабеля от четверых подозреваемых, один из которых являлся несовершеннолетним.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кабардино-Балкарии арестовали полицейского, избивавшего подозреваемых