Аддис-Абеба, , 21:11 — REGNUM По сообщениям очевидцев, по меньшей мере пять человек были убиты и еще четверо ранены в результате продолжающихся нападений неизвестных вооруженных групп на мирных жителей в городе Атайе на севере Шоа в региональном штате Амхара. Последнее нападение, которое произошло 5 октября 2019 года, было совершено после того, как в Атайе были развернуты сотрудники национальных сил обороны и региональных сил безопасности для противодействия атакам. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Ezega.

Глава администрации Северного Шоа Тефера Вендеманье подтвердил СМИ информацию об убийстве пяти человек и ранении еще четырех и заявил о готовности его администрации защищать людей от подобных нападений. «Больше не будет нападений, поскольку у нас будет достаточно военной силы, чтобы прекратить это беззаконие», — заявил Вендеманье. «Проблема с недостатком безопасности в городе и прилегающих районах уже сейчас активно решается», — добавил он.

Свидетели также сообщили, что в городе и близлежащих районах все еще периодически раздаются выстрелы, в том числе в районах Минджар и Шенкора, а также в районах Эфрата и Гидим, что создает для жителей напряженную обстановку и заставляет их оставаться дома.

Официальные лица штата Амхара обвинили членов Фронта освобождения Оромо (ФОО) в нападениях в Атайе и близлежащих городах. ФОО со своей стороны отверг обвинения и заявил, что в этом районе даже нет его вооруженных сил.