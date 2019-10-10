Кемерово, , 19:10 — REGNUM По данным кемеровского управления Роспотребнадзора, в рамках подчищающей иммунизации против кори привито 9 176 кемеровчан (99,9% от плана), в том числе 1 651 ребёнок, 6 529 взрослых и 996 мигрантов.

«Иммунизация населения против кори на территории Кемеровской области, как и в других субъектах России, продолжается», — уточнили в управлении.

Как сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, согласно данным, поступившим в штаб-квартиру Всемирной организации по инфекционным заболеваниям, в период с 1 января по 7 августа 2019 года на американском континенте зарегистрировано около 3 тысяч лабораторно подтверждённых случаев кори, в том числе один летальный.

Вспышки кори регистрируются в США, Бразилии и Венесуэле. По сравнению с данными 2018 года, общее число заболеваний возросло на 70%. В странах Европейского региона за семь месяцев зарегистрировано более 93,9 тыс. случаев кори. Из 53 стран региона не зарегистрированы случаи кори только в пяти — Андорре, Монако, Черногории, Сан-Марино и Туркмении. Крайне неблагополучная ситуация сохраняется на Украине.