Приштина, , 21:25 — REGNUM 10 октября в Приштине состоялось первое заседание Национального совещательного совета медсестёр Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, присутствовавшие на заседании заявили о необходимости ввести зависимость оплаты труда медсестер от уровня профессиональной подготовки.

На заседании совета присутствовали также представители Албании. Глава союза медсестер Албании Блерина Дука заявила, что подобные встречи должны послужить укреплению сотрудничества и обмену опыта между республиками.

«Много говорится об объединении, но есть некоторые практические моменты, с которыми мы до сих сталкиваемся: гражданин Косово получает диплом в Албании, а Косово его не признает, сдает государственный экзамен в Албании, а Косово его не признает. Это элементарные вещи, которые могут быть решены», — подчеркнул Рюсни Байрами, заместитель председателя совета.

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