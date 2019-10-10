Аддис-Абеба, , 21:20 — REGNUM СМИ сообщают, что премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед является одним из нескольких главных претендентов на Нобелевскую премию мира 2019 года, наряду с фаворитом Гретой Тунберг из Швеции. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EthioNews.

Нобелевский комитет в Осло, Норвегия, объявит лауреата Нобелевской премии мира 11 октября 2019 года. Премия присуждается ежегодно человеку или организации, которая сделала все возможное для содействия миру во всем мире. Мировое сообщество высоко оценило работу премьер-министра Абия Ахмеда по примирению с Эритреей после более чем двух десятилетий войны и отсутствия стабильности и мира в регионе. Премьер-министр Эфиопии получил похвалу также и за продвижение своей страны к значительно лучшим отношениям с соседней Эритреей.

Ранее мировые СМИ также писали о том, как Абий Ахмед вернул мир в страну, когда освободил политзаключенных через несколько дней после своего прихода к власти. Реформы и либерализация, к которым он приступил и которые успешно реализует, считаются факторами, которые позволят ему получить главную награду в области обеспечения мира во всем мире.

Тем не менее, британский букмекер Ladbrokes оценивает шансы премьер-министра Эфиопии завоевать Нобелевскую премию мира 2019 года как 1:4, то есть он имеет около 25% шансов на успех.

Норвежский Нобелевский комитет объявил, что на премию номинированы 301 человек и организации. В 2018 году лауреатами этой премии стали конголезский врач Денис Муквеге Мукенгере, правозащитник, и Надя Мурад, активист движения против «фемицида» (насилия и угнетения в отношении женщин).