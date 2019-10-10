Санкт-Петербург, , 18:44 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о смертельном наезде автомобиля BMW на группу пешеходов в одном из дворов Калининского района в октябре 2017 года. В результате наезда один молодой человек (1989 года рождения) скончался, еще один получил травмы.

Это преступление вызвало общественный резонанс, пострадавшие опасались, что водитель уйдет от ответственности благодаря своим родственным связям с влиятельными людьми.

Перед судом предстал владелец автомобиля BMW 520D Никита Литвинов, у которого в ночь на 15 октября 2017 года на улице Замшина произошел бытовой конфликт с группой лиц. После чего Литвинов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел в свой автомобиль, разогнался и направил машину на пятерых людей. Сбив двоих оппонентов, водитель скрылся на высокой скорости.

Защита утверждала, что Литвинов нарушил ПДД и совершил ДТП по неосторожности. Сам подсудимый, частично признавая вину, утверждал, что перепутал педали газа и тормоза, а позже выдвинул версию, что ехал спасать друга.

Однако суд установил, что подсудимый совершил умышленное убийство общеопасным способом одного человека и умышленное причинение легкого вреда здоровью другого.

«До оглашения приговора слушатели рассказывали, что Литвинов, по природе своей, вообще, миротворец», — отметили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Но в суде учитывали не эти рассказы, а объективные данные следствия и показания очевидцев, среди которых были люди, не вовлеченные в смертельный конфликт.

В итоге подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 15 000 рублей.

«Автомобиль марки BMW 520D обращен судом в собственность государства», — добавили в судебной пресс-службе.

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