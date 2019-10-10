Архангельск, 10 октября 2019, 18:32 — REGNUM Торжественная церемония захоронения останков трех бойцов Великой Отечественной войны сегодня состоялись на Воинском мемориале Вологодского кладбища Архангельска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Останки архангельских красноармейцев предали земле
Останки архангельских красноармейцев предали земле
Dvinanews.ru

Останки бойцов — Моисея Ивановича Пугина, Григория Федоровича Вакуленко и Николая Петровича Воронцова — найдены поисковиками из северодвинского отряда «Возвращение» и подмосковного отряда «Витязь». Имена бойцов удалось установить по смертным запискам в личных медальонах. Эти медальоны сегодня были переданы родственникам погибших красноармейцев.

Моисей Иванович Пугин родился в 1902 году в деревне Вавчуга Ровдогорского сельского Совета Холмогорского района. На войну был призван Холмогорским РВК, последнее место службы красноармейца Пугина — 256-я стрелковая дивизия. Погиб 29 июля 1943 года. Григорий Федорович Вакуленко родился в 1912 году в Саратовской области, проживал и призван был из Архангельска. Николай Петрович Воронцов — 1906 года рождения, уроженец деревни Лая Архангельской области. Оба солдата служили в 147-м отдельном разведбатальоне 88-й стрелковой дивизии. Практически все бойцы батальона погибли в бою 12 августа 1941 года, встав на пути у немцев, которые пошли на прорыв через поселок Кестеньга на поселок Лоухи.

Останки красноармейцев нашел северодвинский поисковик Андрей Зубов. Он сегодня вручил внуку Григория Вакуленко, который назван в честь деда, саперную лопатку, которая была при нем в последние минуты жизни.

«Я долго искал своего деда. Единственное, что мне удалось узнать, — это то, что знают многие другие семьи: ушел на фронт и не вернулся. Я благодарен поисковикам за то, что мой дед сегодня предан земле. Спасибо деду за свободу нашей Родины, за то, что мы живем на нашей земле», — отметил внук погибшего солдата Григорий Вакуленко.