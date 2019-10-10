Кито, , 21:20 — REGNUM Конфедерация индейских народностей Эквадора сообщила о гибели ряда своих товарищей — участников национальной забастовки. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«С глубокой болью и возмущением мы сообщаем, что 9 октября в ходе необузданного и жестокого подавления членов Индейского движения, осуществлённого в рамках репрессивной политики правительства Ленина Морено, министра внутренних дел Марии Паулы Ромо и министра обороны Освальдо Харрина, некоторые наши товарищи погибли», — указывается в официальном заявлении Конфедерации.

Руководство организации объявило траур по погибшим товарищам и пообещало в скором времени опубликовать информацию о числе погибших, раненных и пропавших в ходе протестов, поскольку, по их словам, власти скрывают реальное количество жертв беспорядков.