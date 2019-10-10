Кемерово, , 18:28 — REGNUM В Кузбассе за неделю с 30 сентября по 6 октября зарегистрировано 13 312 случаев заболевания ОРВИ. Интенсивный показатель заболеваемости составил 49,4 случая на 10,0 тыс. населения, что ниже эпидпорога на 15,3%. Заболеваемость ОРВИ в регионе соответствует сезонному уровню, сообщили ИА REGNUM в областном управлении Роспотребнадзора.

Тем временем в регионе продолжается вакцинация населения против гриппа. По состоянию на 7 октября привито около 390 тыс. кемеровчан — 14,5% от численности населения области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по плану вакцинации от гриппа привиться в 2019 году должны более 1,3 млн жителей Кемеровской области (50%). По словам главного областного специалиста по инфекционным болезням Ольги Бородкиной, вакцины в регионе достаточно.

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