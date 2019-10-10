Санкт-Петербург, , 18:26 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга заключили госконтракт на строительство экопарка на Камышовой улице в Приморском районе города, по соседству с Юнтоловским заказником. Открыть новый парк собираются в 2021 году.

Победитель конкурса на создание нового парка, компания ССУ-5, готова выполнить весь объем работ на площади в 75 га за 895 млн рублей.

Природная часть парка займет 54 га. Здесь планируется максимально сохранить естественную природную среду, в том числе растения, входящие в «красную книгу», и животный мир.

В парковой территории экопарка будут оборудованы спортивные и детские площадки, площадки для отдыха, амфитеатр, проложат маршруты оздоровительной ходьбы.

«В месте впадения Восточного канала Юнтоловской дачи в реку Глухарку появится смотровая площадка с ротондой. В маршрут экотроп будут входит площадки у воды и деревянные настилы», — обещают в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

Напомним, в 2017 году девять природных мест и парковых зон города получили официальный статус особо охраняемых природных территорий. На этих территориях ограничивается хозяйственная и другая деятельность, деятельность.

В списке таких территорий значатся Лисий Нос, Тарховский мыс, Левашовский лес, Береговой уступ Серово, Пухтолова гора, Баболовский парк, Юнтоловский лесопарк, Лесопарк Гагарка и Сестрорецкие дюны.

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