Санкт-Петербург, , 18:11 — REGNUM Социальная сеть «ВКонтакте» решила отметить своё 13-летие новым «пиксель-баттлом». Соответствующее приложение она запустила сегодня, 10 октября.

Любой пользователь соцсети в течение трёх последующих дней сможет поучаствовать в создании коллективного пиксельного изображения на большом «полотне». На момент написания этой новости в творческой работе по созданию интерактивного произведения искусства участвовали более 41 тыс. человек.

На этот раз разработчики добавили в игру новые функции. Например, игроки могут получить «бомбу», которая способна ликвидировать область в 12 пикселей в форме ромба. «Заморозка» на 30 секунд «замораживает» 12 пикелей в форме этой же фигуры. Ещё есть «молния», которая позволяет закрасить сразу 30 пикселей в течение 15 секунд.

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Напомним, днём рождения «ВКонтакте» считается 10 октября 2006 года. В 2018 году соцсеть также устраивала «пиксель-баттл». Смысл игры заключается в том, что пользователи объединившись, сражаются за пиксельное поле. В ходе сражения создаётся оригинальное изображение. В 2018 году победителем было признано сообщество B5. В топ-3 также попали группы КБ и Hard Play.

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