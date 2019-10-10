Москва, , 18:21 — REGNUM Одобрен проект нового Щелковского автовокзала на востоке Москвы. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра столицы 10 октября.

Согласно проекту, автобусы будут подъезжать к перронам по спиралевидному подъему — такие используют на многоуровневых парковках. Новый автовокзал объединит под одной крышей автостанцию, торгово-развлекательную зону, а также кафе и рестораны.

Площадь нового комплекса составит более 140 тысяч квадратных метров. Всего в здании будет 11 этажей — шесть наземных и пять подземных. Перроны разместятся на крыше. Предусмотрена также подземная автостоянка на 957 машино-мест.

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин, завершение строительства запланировано на 2020 год.