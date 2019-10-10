Кемерово, , 17:55 — REGNUM Сотрудники управления Роспотребнадзора по Кемеровской области с начала сентября проверили 16 дошкольных организаций и двух поставщиков продуктов питания. За нарушения в организации питания составлено семь протоколов об административном правонарушении. Общая сумма наложенных штрафов составляет 21,5 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в управлении.

В ведомстве отметили, что проводились лабораторные исследования. Так, из 165 проб готовых блюд по микробиологическим и санитарно-химическим показателям одна проба не соответствовала гигиеническим нормативам, Из 83 проб продовольственного сырья и пищевых продуктов по физико-химическим, санитарно-химическим и микробиологическим показателям также одна проба не соответствовала гигиеническим нормативам по показателям фальсификации.

На контроле управления Роспотребнадзора по Кузбассу находится 1 059 дошкольных образовательных организаций, которые посещают 140,7 тыс. детей.