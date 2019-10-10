Волгоград, , 18:06 — REGNUM В Волгоградскую область поступила вторая партия вакцины от гриппа. 395 тысяч доз препарата предназначено для вакцинации взрослых. С начала прививочной кампании вакцинировано более 530 тысяч жителей региона, в том числе почти 140 тысяч детей и беременных женщин, сообщили 10 октября в пресс-службе региональной администрации.

По данным областного комитета здравоохранения, заболеваемость гриппом и ОРВИ не превышает пороговых значений по всем возрастным группам. К 15 ноября по поручению губернатора Андрея Бочарова медикам предстоит выполнить плановые показатели вакцинации. «Иммунная прослойка» из привитых граждан станет барьером для широкого распространения вирусных инфекций.

В 2018 году было привито свыше 1,1 млн жителей Волгоградской области, охват населения составил более 45%.

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