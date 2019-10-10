Махачкала, , 19:28 — REGNUM Введение ответственности для родителей курящих несовершеннолетних детей станет положительным шагом на пути к оздоровлению нации. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 10 октября высказал руководитель движения «Трезвая Россия» в Дагестане, советник министра по делам молодежи республики Шамиль Алиев.

«То, что государство хочет внедрить такие стандарты, не может не радовать. Мы [в «Трезвой России»] поддерживаем любые инициативы, связанные с защитой здоровья нашего населения. Чем больше будут предприниматься такого рода меры, тем больше мы сможем сохранить здоровыми наших детей и нашу молодежь», — сказал собеседник.

При этом Алиев отметил, что наказание для родителей не должно быть одинаковым, каждый случай должен рассматриваться индивидуально.

«Есть родители, которые делают всё, чтобы правильно воспитывать своих детей. И если их ребенок разок попался, можно ограничиться предупреждением. Но если родители никак не выполняют своих воспитательных функций, а их дети непонятно чем занимаются, то эффективным будет их штрафовать. Нужно, чтобы это било по карману, тогда, может, они начнут задумываться», — резюмировал активист.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ввести ответственность для родителей курящих детей, не достигших совершеннолетия. Возможные варианты наказаний обсуждаются в правительстве страны.