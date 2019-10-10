Неаполь, Италия, , 17:42 — REGNUM В Италии не учатся, не работают и не проходят курсов повышения квалификации более 2,1 миллиона граждан в возрасте от 15 до 29 лет, сообщает Mediaset в четверг, 10 октября, со ссылкой на исследование Unicef.

Особенно высокие показатели зафиксированы в ряде южных провинций страны — там не работают и не учатся более 35% граждан этого возраста.

В целом в Италии к этой категории относятся 23,4% молодых людей, что почти вдвое выше среднего показателя в ЕС (12,9%).