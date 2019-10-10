Москва, , 17:35 — REGNUM Начался первый отборочный этап для участников Олимпиады Кружкового движения НТИ. Junior (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей»). Регистрация на олимпиаду продолжается до 20 октября.

Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior — первая в России командная инженерная олимпиада, принимать участие в которой с этого года могут ученики 5−7 классов. Она проводится Кружковым движением НТИ совместно с АНО «Россия — страна возможностей» и «Платформой НТИ».

Всего в олимпиаде пять направлений — технологии для человека, среды обитания, космоса, виртуального мира и мира роботов. Чтобы пройти настоящие инженерные испытания на реальном оборудовании в финальных этапах соревнований, нужно успешно пройти заочный этап.

У школьников есть две попытки, чтобы решить задание по любой из выбранных сфер на заочном этапе. Первая — с 6 по 16 октября, вторая — с 17 по 27 октября. При подведении итогов учитывается лучший результат. Участникам следует быть внимательными: ввести правильный ответ можно с третьего раза, но за каждый ошибочный вариант балл будет снижаться.

Главные задачи олимпиады — дать каждому школьнику возможность на порядок поднять свою планку знаний, пробудить интерес к инженерным технологиям, помочь определить вектор развития. Участники очных финалов возьмут в руки управление современной техникой, научатся работать в команде, правильно выстраивать коммуникации, получат навыки программирования.

Чтобы учителя могли помочь школьникам изучить выбранное направление и справиться с заданиями олимпиады, для них будет открыт доступ к заданиям и методическим материалам Кружкового движения и партнеров проекта. Преподаватели смогут следить за прогрессом своих учеников и внедрять методики в ежедневное обучение.

Победители олимпиады станут участниками профильных смен лучших в стране творческих лагерей и детских центров. Победители-семиклассники также смогут попасть в финал Олимпиады Кружкового движения НТИ для старших классов, пройдя только один отборочный этап. Победа в олимпиаде для старших классов дает 100 баллов ЕГЭ по одному из предметов.

Подать заявку на участие в олимпиаде и узнать подробности можно на сайте проекта. Регистрация на олимпиаду для учащихся старших классов и студентов также открыта по ссылке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, олимпиада Кружкового движения НТИ — это первая в России командная инженерная олимпиада для школьников 5−11 классов и студентов, которая проводится Кружковым движением НТИ, Агентством стратегических инициатив и Российской венчурной компанией с 2015 года. Одна из целей олимпиады — создание условий для интеллектуального развития и вовлечения детей в современные инженерные практики, а также поддержка в профессиональной ориентации и осознанном выборе образовательных траекторий.

Напомним, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior».

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