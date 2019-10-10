Архангельск, , 17:26 — REGNUM С 2020 года пожилые жители Архангельской области смогут получать медицинскую и реабилитационную помощь в специализированном гериатрическом центре. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Центр медпомощи пожилым создается на базе архангельского госпиталя ветеранов войн. По словам главы учреждения Олега Пономарева, к его открытию уже почти все готово.

«Гериатрический центр разместится на двух этажах госпиталя, сегодня уже все специалисты подготовлены, имеют сертификаты по гериатрии и готовы оказывать помощь пожилым людям», — пояснил Олег Пономарев.

Министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов, проинспектировав учреждение, не исключил, что гериатрический центр будет открыт раньше установленного срока.

Добавим, что развитие гериатрической службы является приоритетом регионального проекта «Старшее поколение», одного из направлений нацпроекта «Демография».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области проживают более 208 тысяч пенсионеров.

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