Москва, , 17:39 — REGNUM С начала года более 83 тысяч автомобилистов Москвы получили консультации по вопросам платных парковок. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба «Администратора московского парковочного пространства».

Посетители чаще всего консультировались по поводу оформления парковочных разрешений и покупки абонементов, правил работы перехватывающих парковок и новых функций приложения «Парковки Москвы».

В сообщении отмечается, что среднее время обслуживания в сервисных центрах составило 7 минут, а среднее время ожидания — 2 минуты.