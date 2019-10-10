Махачкала, , 19:32 — REGNUM Курение в среде несовершеннолетних является актуальной проблемой, которая становится следствием в том числе недостаточного внимания к детям со стороны их родителей. Об этом 10 октября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил начальник отдела профилактических программ и проектов министерства по делам молодежи Дагестана Фарман Меликов.

«К сожалению, в связи с занятостью или по другим причинам, не все родители уделяют должное внимание процессу воспитания детей. В результате ребенок зачастую предоставлен самому себе: никто с ним не разговаривает, не объясняет, что хорошо, что плохо. Курение часто перерастает в привычку и серьезно сказывается на здоровье ребенка», — сказал собеседник.

Меликов считает, что для решения обозначенной проблемы нужно применять все доступные методы, в том числе наказывать родителей административными штрафами.

Читайте также: В России задумались о наказании для родителей курящих подростков

Как сообщало ИА REGNUM, в Правительстве РФ обсуждается инициатива о введении ответственности для родителей курящих несовершеннолетних детей. Возможные варианты наказания — предупреждение, штраф или арест на несколько суток — могут найти отражение в новой редакции КоАП, которая вступит в силу с 2021 года.