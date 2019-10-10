Санкт-Петербург, , 16:53 — REGNUM Российская Федерация как собственник должна будет сама определяться с судьбой корпусов в Петергофе, которые покинет СПбГУ после переезда в новый кампус в Шушары. Об этом заявила первый проректор вуза Елена Чернова, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы получаем вопросы, почему вы не развиваете кампус в Петродворце — там территории нет, негде строить технологическую долину, ни всего остального. Там нет площадей свободных. Даже если площади искать, то их нужно выкупать, что становится совершенно другой стоимостью строительства», — сказала Чернова.

Напомним, первоначальная стоимость создания кампуса на полях совхоза «Детскосельский» в Пушкинском районе на окраине города оценивается в 45 млрд рублей.

По мнению Черновой, для того, чтобы приспособить к современности устаревшие корпуса в Петергофе, «их придется сносить и ставить на их месте новые», что недопустимо по затратам.

«Что будет с петергофскими корпусами? Это собственность Российской Федерации, так что Российская Федерация будет принимать решение в лице правительства либо Росимущества, что делать с этими площадями, когда университет их освободит: отдать их под территорию развития, передать другим пользователям или что с этим делать», — пояснила Чернова.

Читайте ранее в этом сюжете: Университетский городок на Васильевском острове останется за СПбГУ