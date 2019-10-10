Ейск, Краснодарский край, , 16:46 — REGNUM Акция «Свеча памяти», посвященная памяти 214 детей детского дома, зверски замученных нацистами в октябре 1942 года, прошла 10 октября, в годовщину трагедии, в городе Ейск Краснодарского края. В памятных мероприятиях у братской могилы детей приняли участие депутат Законодательного собрания Краснодарского края, член Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Борис Левитский, глава города Ейска Валерий Кульков, представители законодательной и исполнительной власти, прокуратуры, воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейцы.

Член Центрального штаба «Бессмертного полка России» Борис Левитский, обращаясь к участникам акции, отметил что необходимо передавать новому поколению информацию о подобных трагедиях, о том, какой ценой нашего народу досталась победа в самой кровопролитной войне: «Мы будем помнить об этом, не позволим переписывать историю, а правду будем передавать нашим потомкам».

Также он рассказал участникам о проекте «Без срока давности», инициированным «Поисковым движением России».

«Президент России Владимир Путин поддержал этот общественный проект. Он был озвучен поисковиками в Кремле для того, чтобы факты исторических злодеяний фашистов были осмыслены по-новому, чтобы они были известны современной молодежи и, чтобы эксперты различного уровня смогли дать им правовую оценку», — отметил Борис Левитский.

К акции присоединились представители Крымского региона — именно из прифронтового Симферополя были вывезены дети в Ейск — в возложении цветов к могиле убитых нацистами детей приняли участие заместитель главы Администрации Симферополя Якуб Зейтуллаев, а также председатель совета народных депутатов Геворг Казарян.

«Переполняют эмоции от того, что мы сегодня услышали здесь и во время конференции, прошедшей в музее, — обратился к присутствующим заместитель главы администрации Симферополя Якуб Зейтулаев, — Сердце и рассудок отказывается принимать зверства нацистов. Современное поколение должно сделать все, чтобы не допустить повторения подобных фактов».

Напомним, 7 октября, РИА Новости впервые опубликовало подлинные архивные документы о казни воспитанников детского дома — заключения экспертов, которые занимались расследованием дела, а также показания свидетелей тех страшных событий.

«Когда была разрыта могила, эта страшная картина представилась нашим глазам. Все дети лежали беспорядочно, многие, прощаясь, были обняты друг с другом, некоторые мальчики и девочки держали в руках свои костыли. При тщательном осмотре нами не было обнаружено каких-либо следов огнестрельных ран или увечий, все кости черепа были целы. Все это еще раз подтвердило, что дети были закопаны живьем», — свидетельствует акт исследования братской могилы, в которой были погребены дети.

По традиции участники акции почтили память погибших минутой молчания. После чего к могиле 214 детей, жизнь которых оборвалась во время оккупации Ейска фашистками захватчиками, участники возложили цветы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году «Поисковое движение России» инициировало проект «Без срока давности». Его цель — сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР — жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. Проект поддержан Президентом России Владимиром Путиным в ходе заседания российского организационного комитета «Победа».

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