Солнечногорск, Московская область, , 16:48 — REGNUM В Московской области завершили строительство газопровода-связки между д. Брехово и р.п. Андреевка (г.о. Солнечногорск). Об этом ИА REGNUM 10 октября сообщили в пресс-службе Мособлгаза.

Протяженность нового газопровода составляет 6,25 км, он связал две газораспределительные станции «Андреевка» и «Сходня» и обеспечит снабжение газом 100 потребителей.

«Основная сдача объектов по губернаторской программе запланирована на IV квартал: до конца года мы введем в эксплуатацию еще 27 газопроводов в Дмитровском, Истринском, Коломенском, Рузском и других округах Подмосковья», — заявил глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области завершили масштабную реконструкцию газопроводов в Дмитровском и Павловском Посаде. Общая протяженность обновленных линий составляет 5 км.

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