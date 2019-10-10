Солнечногорск, Московская область, 10 октября 2019, 16:48 — REGNUM В Московской области завершили строительство газопровода-связки между д. Брехово и р.п. Андреевка (г.о. Солнечногорск). Об этом ИА REGNUM 10 октября сообщили в пресс-службе Мособлгаза.
Протяженность нового газопровода составляет 6,25 км, он связал две газораспределительные станции «Андреевка» и «Сходня» и обеспечит снабжение газом 100 потребителей.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области завершили масштабную реконструкцию газопроводов в Дмитровском и Павловском Посаде. Общая протяженность обновленных линий составляет 5 км.
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