Екатеринбург, , 16:50 — REGNUM Из аэропорта «Кольцово» (Екатеринбург) отбуксировали самолёт Ан-12, ранее совершивший экстренную посадку. Об этом сообщает «КП-Урал».

Специалистам потребовалось семь часов, чтобы убрать самолёт со взлётно-посадочной полосы. Для буксировки к Ан-12 подцепили трос, после чего самолёт утащили с помощью грузовика на военный аэродром.

Сотни пассажиров находятся в зале ожидания.

Напомним, ранее военный самолёт Ан-12 экстренно сел в аэропорту «Кольцово». Никто не пострадал. Эксперты оценили посадку авиасудна как «ювелирную».

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