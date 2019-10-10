Санкт-Петербург, , 16:40 — REGNUM СПбГУ собирается оставить за собой основные исторические здания в центре Петербурга при переезде вуза в новый кампус в совхозных полях в Пушкинском районе. Об этом заявила первый проректор СПбГУ Елена Чернова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чернову попросили прокомментировать, что будет со зданиями-памятниками, например со зданием Двенадцати коллегий.

«Ничего не будет, они останутся за университетом», — сказала она. Речь идет в основном только об университетском городке на Васильевском острове, а также о зданиях факультетов.

Впрочем, определить, каково будет их наполнение, если вуз целиком намерен переехать в Шушары, Чернова сейчас определить затруднилась.

По ее словам, там могут проводить занятия, не требующие использования лабораторного комплекса, могут быть расширены музейные площади, площадь библиотеки. Все эти вопросы будут решаться постепенно, исходя из эффективности использования тех или иных площадок.

Факультеты тоже предполагается перевозить в Шушары «плавно». Так, Чернова предположила, что филологи и «восточники» могут остаться в собственных зданиях в центре Петербурга еще на 10−15 лет.

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