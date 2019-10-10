Калининград, , 16:31 — REGNUM С начала 2019 года в Калининградской области диагностировано 20 случаев заболевания корью, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Калининградской области. Из них 17 случаев заболевания у взрослых, и 3 случая у детей до 14 лет.

Корь Cdc.gov

В ведомстве подчёркивают, что единственная эффективная мера уберечься от этого тяжёлого инфекционного заболевания — вакцинация.

По данным Всемирной организации по инфекционным заболеваниям (ISID) в странах Европейского региона за 7 месяцев 2019 года было зарегистрировано свыше 93,9 тыс. случаев кори. Среди 53 государств континента инфекционное заболевание не зафиксировано только в Андорре, Монако, Черногории, Сан-Марино и Туркмении.