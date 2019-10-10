Урус-Мартановский район, Чечня, , 16:28 — REGNUM В Чечне будет создан первый ландшафтный парк «Марта». Его разобьют на въезде в город Урус-Мартан. Парк планируется сдать в эксплуатацию до конца 2019 года, сообщили ИА REGNUM 10 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

Его проект в 2018 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов в категории «Малые города». Сумма гранта составила 100 млн рублей.

Территория парка «Марта» составит 50 тыс. квадратных метров. на ней будут созданы искусственный пруд с двумя смотровыми площадками, зеленая зона с искусственным рельефом, игровая зона, территория для проведения культурно-массовых мероприятий. Будут также предусмотрены торговый павильон, фуд-корт, смотровые площадки, фонтаны и амфитеатр.