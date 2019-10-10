Москва, , 16:25 — REGNUM Утвержден проект транспортно-пересадочного узла «Верхние Лихоборы» на севере Москвы. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра столицы 10 октября.

Транспортно-пересадочный узел формируется на базе станции метро «Верхние Лихоборы» и расположится между Дмитровским шоссе, Московским центральным кольцом, Октябрьской железной дорогой и Ильменским проездом.

Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, проект ТПУ предусматривает реконструкцию Бескудниковского бульвара, Верхнелихоборской улицы, Ильменского проезда и подъездных путей в районе ТПУ. Также построят новые улицы с пятью светофорами и перехватывающие парковки на более чем 200 машиномест.

В районе ТПУ организуют надземный пешеходный переход через Северо-Восточную хорду. Он свяжет МЦК и железнодорожную платформу НАТИ, которую в будущем интегрируют с МЦД-3.

Еще один внеуличный пешеходный переход появится на пересечении Дмитровского шоссе и Ильменского проезда. Около северного вестибюля станции метро «Верхние Лихоборы» построят пешеходные галереи протяженностью 420 метров.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

ТПУ должен обеспечить удобную пересадку с радиального направления железной дороги на МЦК, а также улучшить транспортное обслуживание жителей районов Западное Дегунино и Бескудниковский, повысить безопасность и оптимизировать пересадку пассажиров с индивидуального и общественного транспорта на скоростной внеуличный.