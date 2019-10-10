Москва, , 16:40 — REGNUM Введение штрафов и арестов для родителей, чьи дети были уличены в курении табачной продукции станут началом формирования ювенальной юстиции в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщали председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС) Ольга Леткова.

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«Я считаю, что это очередная инициатива по введению ювенальной системы в нашем государстве. Это заимствовано с Англии. В Великобритании есть такая норма, что за правонарушения детей ответственность несут родители. Но для нашего общества подобное неприемлемо», — сказала общественница.

По её мнению, курящие дети и подростки сами должны нести ответственность за свои поступки. Ведь не родители провоцируют ребенка на курение, однако и не всегда могут этому противостоять. Поэтому вина родителей не очевидна.

«Не справедливо, что родители будут нести ответственность. Если мы будем ограждать детей от ответственности, то кто из них вырастет? Они же понимают, что их никто не будет карать. Такое законодательство предлагается и дальше внедрять в нашей стране», — отметила Леткова.

Ситуация усугубляется ещё и тем, что у родителей нет рычагов, чтобы повлиять детей. Наказания для детей на данный момент фактически запрещены, считает общественница.

«Это очередная норма, которая не принесёт ничего хорошего в наши семьи. У нас в КоАП есть норма за ненадлежащее воспитание детей. Но когда нет вины родителей, просто по факту, что ребенок решил попробовать что-то запретное… Это глупо и неправильно», — заявила общественный деятель.

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