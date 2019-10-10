Великий Новгород, , 16:22 — REGNUM Вопрос об установке бюста русского поэта, сенатора, государственного деятеля Гавриила Державина рассмотрят депутаты думы Великого Новгорода на внеочередном заседании 11 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе думы.

Скульптуру планируют установить на территории новой новгородской школы №36, построенной в 2017 году и носящей имя Державина.

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Автором бюста стал новгородский художник-скульптор Вадим Боровых. Изготовить и установить скульптуру, а также благоустроить территорию вокруг неё предполагается за счёт средств спонсоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об установке памятника Державину губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявлял в апреле 2019 года на церемонии вручения Российской национальной юридической премии имени Гавриила Державина. С инициативой установки памятника выступила Ассоциация юристов России.

Памятники Державину есть в Казани, Петрозаводске, Тамбове, а в Великом Новгороде его фигура имеется на памятнике «Тысячелетие России» в Новгородском кремле. В 2018 году памятник Державину открыли в Оренбургской области.

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