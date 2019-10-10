Тбилиси, , 16:19 — REGNUM Генпрокуратура Грузии отложила допрос ведущего передачи «Постфактум» вещательной компании «Мтавари архи» («Главный канал») Георгия Габунии. Габуния должен был явиться в ведомство на опрос сегодня. Об этом 10 октября сообщает «ИнтерпрессНьюс».

Как отметили в прокуратуре, опрос был отложен по просьбе Габунии.

Напомним, что Габуния был вызван на допрос в рамках расследования по факту о злоупотреблении служебными полномочиями против интересов вещательной компании «Рустави 2», присвоении ее средств в крупном размере с использованием служебного положения и сокрытии имущества путем мнимой или/и притворной сделки.

Журналист и телеведущий Габуния приобрел скандальную известность после оскорбления в прямом эфире с применением ненормативной лексики президента РФ Путина. МИД России назвал выходку журналиста неприемлемой. Депутаты Госдумы РФ рекомендовали правительству России рассмотреть введение санкций против Грузии, но сам Путин эту идею не поддержал «из-за уважения к грузинскому народу».

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