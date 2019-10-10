Нальчик, , 16:06 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошло убийство 94-летнего пенсионера. По подозрению в совершении преступления задержан 46-летний местный житель, сообщили ИА REGNUM 10 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Тело пенсионера с признаками насильственной смерти обнаружили 7 октября работники соцслужбы. В результате оперативно-разыскных мероприятий был установлен предполагаемый подозреваемый. Им оказался неоднократно судимый мужчина. За два дня до этого, 5 октября, он совершил разбойное нападение на пожилую жительницу города Прохладный.

Подозреваемый задержан. Следствие хотатайствует перед судом об объединении двух эпизодов в одно производство.